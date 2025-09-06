Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Rosja
  3. Północno-Zachodni Okręg Federalny
  4. Mieszkania
  5. Kawalerka

Kawalerki na sprzedaż w Północno-Zachodni Okręg Federalny, Rosja

Sankt Petersburg
4
6 obiektów total found
Kawalerka 1 pokój w Petersburg, Rosja
Kawalerka 1 pokój
Petersburg, Rosja
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 10 m²
Piętro 4/4
Na sprzedaż kompaktowe studio światła 10 m2 w odległości spaceru 5 minut od stacji metra.Żad…
$28,193
Kawalerka w Północno-Zachodni Okręg Federalny, Rosja
Kawalerka
Północno-Zachodni Okręg Federalny, Rosja
Powierzchnia 13 m²
Piętro 1
Na sprzedaż przytulne światło z designerską naprawą 12,5 m ², studio-apartament z meblami!!!…
$51,761
Kawalerka 1 pokój w Królewiec, Rosja
Kawalerka 1 pokój
Królewiec, Rosja
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 44 m²
Piętro 7/13
$116,176
Kawalerka 1 pokój w Petersburg, Rosja
Kawalerka 1 pokój
Petersburg, Rosja
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 12 m²
Piętro 1/4
Na sprzedaż studio z remontem 12 m2 z meblami i urządzeniami pod kluczPokój obejmuje: wejści…
$28,193
Kawalerka 1 pokój w Północno-Zachodni Okręg Federalny, Rosja
Kawalerka 1 pokój
Północno-Zachodni Okręg Federalny, Rosja
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 9 m²
Piętro 1/4
Na sprzedaż przytulne światło z projektantem naprawy 9,4 m ². m, studio-apartament z meblami…
$35,834
Kawalerka 1 pokój w Królewiec, Rosja
Kawalerka 1 pokój
Królewiec, Rosja
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 44 m²
Piętro 8/13
$118,877
Parametry nieruchomości w Północno-Zachodni Okręg Federalny, Rosja

