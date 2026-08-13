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Wynajem długoterminowy domy w Nizinskoe selskoe poselenie, Rosja

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1 obiekt total found
Modern 3-Bedroom Family House for Long-Term Rent near Peterhof & SPb w Nizinskoe selskoe poselenie, Rosja
Modern 3-Bedroom Family House for Long-Term Rent near Peterhof & SPb
Nizinskoe selskoe poselenie, Rosja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 166 m²
Liczba kondygnacji 1
Wypożyczalnia pierwszego czasu: Oszałamiający dom z 3 sypialniami z otwartą kuchnią i salone…
$1,700
za miesiąc
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