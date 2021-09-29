Dom klubowy Klubnyj dom Ilinka 38

Ostatni apartament z tarasem



Rzadki format dla prawdziwych koneserów luksusu jest dwupiętrowy penthouse z tarasem 160 metrów od Placu Czerwonego.



Architektura "Ilyinki 3 / 8" w stylu neoklasycznym: jasne linie, symetria, szczegóły, które nie tracą znaczenia.



Korzyści:

• Własny taras

drewno-ogień

• dwa piętra

• Wyłuszczone okna panoramiczne

• okno w garderobie



Koszt partii to 1,086.010.000 rubli.





Bezinteresowne raty na 9 miesięcy.



Więcej informacji o projekcie można znaleźć pod adresem @ RazumovskaRealEstate