Dom klubowy Klubnyj dom Ilinka 38

Ostatni apartament z tarasem
Rzadki format dla prawdziwych koneserów luksusu jest dwupiętrowy penthouse z tarasem 160 metrów od Placu Czerwonego.
Architektura "Ilyinki 3 / 8" w stylu neoklasycznym: jasne linie, symetria, szczegóły, które nie tracą znaczenia.
Korzyści:
• Własny taras
drewno-ogień
• dwa piętra
• Wyłuszczone okna panoramiczne
• okno w garderobie
Koszt partii to 1,086.010.000 rubli.
Bezinteresowne raty na 9 miesięcy.
Więcej informacji o projekcie można znaleźć pod adresem @ RazumovskaRealEstate