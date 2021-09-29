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  4. Dom klubowy Klubnyj dom Ilinka 38

Dom klubowy Klubnyj dom Ilinka 38

Moskwa, Rosja
od
$12,78M
BTC
152.0669991
ETH
7 970.4815753
USDT
12 639 663.9065891
* Cena ma charakter poglądowy
i jest zgodna z kursem wymiany 16.04.2025
;
6
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ID: 39836
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 18.08.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Rosja
  • Region / Państwo
    Centralny Okręg Federalny
  • Miasto
    Moskwa
  • Adres
    Ilyinka Street, 3 8 s 1
  • Metro
    Aleksandrovsky Sad (~ 1000 m)
  • Metro
    Biblioteka Imeni Lenina (~ 900 m)
  • Metro
    Kitay-gorod (~ 600 m)
  • Metro
    Kuznetsky Most (~ 800 m)
  • Metro
    Lubyanka (~ 600 m)
  • Metro
    Okhotny Ryad (~ 700 m)
  • Metro
    Ploshchad Revolyutsii (~ 200 m)
  • Metro
    Teatralnaya (~ 400 m)

O kompleksie

Przeniesienie
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Русский Русский

Ostatni apartament z tarasem

Rzadki format dla prawdziwych koneserów luksusu jest dwupiętrowy penthouse z tarasem 160 metrów od Placu Czerwonego.


Architektura "Ilyinki 3 / 8" w stylu neoklasycznym: jasne linie, symetria, szczegóły, które nie tracą znaczenia.

Korzyści:
• Własny taras
drewno-ogień
• dwa piętra
• Wyłuszczone okna panoramiczne
• okno w garderobie

Koszt partii to 1,086.010.000 rubli.


Bezinteresowne raty na 9 miesięcy.

Więcej informacji o projekcie można znaleźć pod adresem @ RazumovskaRealEstate

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Typ konstrukcji nowego budynku
    Typ konstrukcji nowego budynku
    Monolityczny
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    Dom został ukończony
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    6

Lokalizacja na mapie

Moskwa, Rosja
Edukacja
Opieka zdrowotna

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Dom klubowy Klubnyj dom Ilinka 38
Moskwa, Rosja
od
$12,78M
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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