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  4. Dom klubowy Klubnyj dom na Cistyh prudah Fon Dessen

Dom klubowy Klubnyj dom na Cistyh prudah Fon Dessen

Moskwa, Rosja
od
$196,404
od
$17,228/m²
BTC
2.3361908
ETH
122.4497461
USDT
194 181.9476096
* Cena ma charakter poglądowy
i jest zgodna z kursem wymiany 16.04.2025
;
6
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ID: 39759
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.08.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Rosja
  • Region / Państwo
    Centralny Okręg Federalny
  • Miasto
    Moskwa
  • Adres
    Potapovskij pereulok
  • Metro
    Chistye Prudy (~ 600 m)
  • Metro
    Kitay-gorod (~ 800 m)
  • Metro
    Lubyanka (~ 900 m)
  • Metro
    Sretensky Bulvar (~ 700 m)
  • Metro
    Turgenevskaya (~ 700 m)

O kompleksie

Przeniesienie
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Русский Русский

To zabytkowy budynek w obszarze Czystych Stawów,
36 mieszkań, w tym cztery penthouses
z kominkami. To przytulny budynek.
Przechodząc gruntowną renowację, pochwały wygody
Wyłącznie dla jego klasy:
lobby z sufitami o wysokości 4,7 metra;
prywatny ogród;
Klub tylko dla mieszkańców, położony w zabytkowym
XIX-wieczne pawilony z salonem
kominek, centrum fitness i dla dzieci
Plac zabaw i pokój zabaw.

Budynek znajduje się w najbardziej atrakcyjnej okolicy, w otoczeniu cichych historycznych pasków i tylko 50 metrów od słynnego stawu. Stworzyliśmy prawdziwie osobistą przestrzeń dla naszych mieszkańców - oazę pokoju i komfortu w tętniącej życiem metropolii.
36 mieszkań w budynku, w tym penthouses;
dwa lub cztery mieszkania na piętro;
Wszystkie apartamenty wychodzą na cichy dziedziniec;
- odosobniony ogród;
- poprawa izolacji akustycznej;
Ciche windy i sprzęt.

Z dala od każdego butikowego budynku mieszkalnego znajduje się dziedziniec, nie wspominając o takim, który jest tak pięknie krajobrazowy i zielony. Dziedziniec jest ukryty przed widokiem na ulicę i podzielony na kilka stref. Ogród został zaprojektowany, aby cały rok był piękny.

Centrum fitness
plac zabaw
Pokój zabaw dla dzieci
pokój mieszkalny
Magazyn rowerów

Apartamenty od 114 m2 do penthouse 394 m2. b.

Proszę mnie poinformować na Telegram @ RazumovskaRealEstate o zakupie i oglądaniu nieruchomości.

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Typ konstrukcji nowego budynku
    Typ konstrukcji nowego budynku
    Monolityczny
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    Dom został ukończony
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    6

Lokalizacja na mapie

Moskwa, Rosja
Edukacja
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Dom klubowy Klubnyj dom na Cistyh prudah Fon Dessen
Moskwa, Rosja
od
$196,404
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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