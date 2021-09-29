Dom klubowy Klubnyj dom na Cistyh prudah Fon Dessen

To zabytkowy budynek w obszarze Czystych Stawów,

36 mieszkań, w tym cztery penthouses

z kominkami. To przytulny budynek.

Przechodząc gruntowną renowację, pochwały wygody

Wyłącznie dla jego klasy:

lobby z sufitami o wysokości 4,7 metra;

prywatny ogród;

Klub tylko dla mieszkańców, położony w zabytkowym

XIX-wieczne pawilony z salonem

kominek, centrum fitness i dla dzieci

Plac zabaw i pokój zabaw.

Budynek znajduje się w najbardziej atrakcyjnej okolicy, w otoczeniu cichych historycznych pasków i tylko 50 metrów od słynnego stawu. Stworzyliśmy prawdziwie osobistą przestrzeń dla naszych mieszkańców - oazę pokoju i komfortu w tętniącej życiem metropolii.

36 mieszkań w budynku, w tym penthouses;

dwa lub cztery mieszkania na piętro;

Wszystkie apartamenty wychodzą na cichy dziedziniec;

- odosobniony ogród;

- poprawa izolacji akustycznej;

Ciche windy i sprzęt.

Z dala od każdego butikowego budynku mieszkalnego znajduje się dziedziniec, nie wspominając o takim, który jest tak pięknie krajobrazowy i zielony. Dziedziniec jest ukryty przed widokiem na ulicę i podzielony na kilka stref. Ogród został zaprojektowany, aby cały rok był piękny.

Centrum fitness

plac zabaw

Pokój zabaw dla dzieci

pokój mieszkalny

Magazyn rowerów

Apartamenty od 114 m2 do penthouse 394 m2. b.

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