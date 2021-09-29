Dom klubowy Von Dessen House on Chistye Prudy

To zabytkowy budynek w Chistye Prudy.

z 36 apartamentami, w tym cztery penthouses

z kominkami. Ten intymny budynek, obecnie

Przechodzenie starannej renowacji, oferuje udogodnienia

wyjątkowa dla klasy:

lobby z wysokimi sufitami 4,7 metra;

prywatny dziedziniec ogrodowy;

i rezydentów - tylko klub mieści się w historii

XIX-wieczne pawilony z salonem

kominek, centrum fitness i dzieci

plac zabaw i pokój zabaw.

Budynek znajduje się w najbardziej atrakcyjnej okolicy, w otoczeniu cichych, historycznych pasów ruchu i zaledwie 50 metrów od słynnego stawu. Stworzyliśmy prawdziwie prywatną przestrzeń dla naszych mieszkańców - oazę spokoju i komfortu pośród tętniącej życiem metropolii:

tylko 36 mieszkań w budynku, w tym penthouses;

dwa do czterech apartamentów na piętro;

-wszystkie apartamenty wychodzą na cichy dziedziniec;

-odosobniony ogród dziedziniec;

-wzmocniona izolacja akustyczna;

-ciche windy i sprzęt.

Z dala od każdego butikowego budynku mieszkalnego ma dziedziniec w ogóle - nie mówiąc już o tym, który jest tak pięknie krajobrazowy i zielony. Dziedziniec jest ukryty przed widokiem na ulicę i podzielony na kilka stref. Krajobraz został zaprojektowany, aby zapewnić ogród dziedziniec pozostaje piękny przez cały rok.

Centrum fitness

Plac zabaw dla dzieci

i pokój zabaw dla dzieci

Lounge

Magazyn rowerów

Apartamenty od 114 m2 do 394 m2 penthouse.

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