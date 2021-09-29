Dom klubowy Von Dessen House on Chistye Prudy

To zabytkowy budynek w Chistye Prudy.
z 36 apartamentami, w tym cztery penthouses
z kominkami. Ten intymny budynek, obecnie
Przechodzenie starannej renowacji, oferuje udogodnienia
wyjątkowa dla klasy:
lobby z wysokimi sufitami 4,7 metra;
prywatny dziedziniec ogrodowy;
i rezydentów - tylko klub mieści się w historii
XIX-wieczne pawilony z salonem
kominek, centrum fitness i dzieci
plac zabaw i pokój zabaw.
Budynek znajduje się w najbardziej atrakcyjnej okolicy, w otoczeniu cichych, historycznych pasów ruchu i zaledwie 50 metrów od słynnego stawu. Stworzyliśmy prawdziwie prywatną przestrzeń dla naszych mieszkańców - oazę spokoju i komfortu pośród tętniącej życiem metropolii:
tylko 36 mieszkań w budynku, w tym penthouses;
dwa do czterech apartamentów na piętro;
-wszystkie apartamenty wychodzą na cichy dziedziniec;
-odosobniony ogród dziedziniec;
-wzmocniona izolacja akustyczna;
-ciche windy i sprzęt.
Z dala od każdego butikowego budynku mieszkalnego ma dziedziniec w ogóle - nie mówiąc już o tym, który jest tak pięknie krajobrazowy i zielony. Dziedziniec jest ukryty przed widokiem na ulicę i podzielony na kilka stref. Krajobraz został zaprojektowany, aby zapewnić ogród dziedziniec pozostaje piękny przez cały rok.
Centrum fitness
Plac zabaw dla dzieci
i pokój zabaw dla dzieci
Lounge
Magazyn rowerów
Apartamenty od 114 m2 do 394 m2 penthouse.
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