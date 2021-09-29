  1. Realting.com
  2. Rosja
  3. Moskwa
  4. Dom klubowy Von Dessen House on Chistye Prudy

Dom klubowy Von Dessen House on Chistye Prudy

Moskwa, Rosja
od
$1,96M
od
$17,228/m²
BTC
23.3619077
ETH
1 224.4974669
USDT
1 941 819.4859829
* Cena ma charakter poglądowy
i jest zgodna z kursem wymiany 16.04.2025
;
6
Zostawić wniosek
Pokaż kontakty
ID: 39758
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.08.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Rosja
  • Region / Państwo
    Centralny Okręg Federalny
  • Miasto
    Moskwa
  • Adres
    Potapovskij pereulok, 10
  • Metro
    Chistye Prudy (~ 600 m)
  • Metro
    Kitay-gorod (~ 800 m)
  • Metro
    Lubyanka (~ 900 m)
  • Metro
    Sretensky Bulvar (~ 700 m)
  • Metro
    Turgenevskaya (~ 700 m)

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
English English

To zabytkowy budynek w Chistye Prudy.
z 36 apartamentami, w tym cztery penthouses
z kominkami. Ten intymny budynek, obecnie
Przechodzenie starannej renowacji, oferuje udogodnienia
wyjątkowa dla klasy:
lobby z wysokimi sufitami 4,7 metra;
prywatny dziedziniec ogrodowy;
i rezydentów - tylko klub mieści się w historii
XIX-wieczne pawilony z salonem
kominek, centrum fitness i dzieci
plac zabaw i pokój zabaw.

Budynek znajduje się w najbardziej atrakcyjnej okolicy, w otoczeniu cichych, historycznych pasów ruchu i zaledwie 50 metrów od słynnego stawu. Stworzyliśmy prawdziwie prywatną przestrzeń dla naszych mieszkańców - oazę spokoju i komfortu pośród tętniącej życiem metropolii:
tylko 36 mieszkań w budynku, w tym penthouses;
dwa do czterech apartamentów na piętro;
-wszystkie apartamenty wychodzą na cichy dziedziniec;
-odosobniony ogród dziedziniec;
-wzmocniona izolacja akustyczna;
-ciche windy i sprzęt.

Z dala od każdego butikowego budynku mieszkalnego ma dziedziniec w ogóle - nie mówiąc już o tym, który jest tak pięknie krajobrazowy i zielony. Dziedziniec jest ukryty przed widokiem na ulicę i podzielony na kilka stref. Krajobraz został zaprojektowany, aby zapewnić ogród dziedziniec pozostaje piękny przez cały rok.

Centrum fitness
Plac zabaw dla dzieci
i pokój zabaw dla dzieci
Lounge
Magazyn rowerów

Apartamenty od 114 m2 do 394 m2 penthouse.

Proszę mnie wysłać na Telegram @ RazumovskaRealEstate w sprawie zakupu i oglądania nieruchomości.

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Typ konstrukcji nowego budynku
    Typ konstrukcji nowego budynku
    Monolityczny
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2026
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    6

Lokalizacja na mapie

Moskwa, Rosja
Edukacja
Opieka zdrowotna

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmieniłeś parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Przeglądasz
Dom klubowy Von Dessen House on Chistye Prudy
Moskwa, Rosja
od
$1,96M
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Rosja
«Inwestorzy z Białorusi, Rosji i Kazachstanu wchodzą na rynek jako ostatni». Jak uniknąć największych błędów i rozczarowań przy inwestowaniu w nieruchomości
29.09.2021
«Inwestorzy z Białorusi, Rosji i Kazachstanu wchodzą na rynek jako ostatni». Jak uniknąć największych błędów i rozczarowań przy inwestowaniu w nieruchomości
Wyświetlić wszystkie publikacje