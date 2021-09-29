  1. Realting.com
  2. Rosja
  3. Romaskinskoe selskoe poselenie
  4. Wioska domków Vuoksaari

Wioska domków Vuoksaari

Romaskinskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$26,125
;
7
Zostawić wniosek
ID: 39741
Nowy identyfikator budynku na Realting
In CRM: 5011
Identyfikator nowego budynku na stronie internetowej firmy
Data aktualizacji: 8.08.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Rosja
  • Region / Państwo
    Północno-Zachodni Okręg Federalny
  • Okolica
    Käkisalmi District
  • Miasto
    Romaskinskoe selskoe poselenie

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Русский Русский
Jeśli Twoim celem jest zakup działki w pobliżu jeziora w regionie Leningradu, zwrócić uwagę na tę ofertę. Dzielnice znajdują się w wiosce wiejskiej na brzegu rzeki Vuoksy- Virta, w pobliżu lasu, który zapewnia prywatność, komfort i zrównoważoną wartość lokalizacji.

Miejsce dla tych, którzy wybierają najlepszych

Miejsce na brzegu jeziora to nie tylko ląd, jest to przestrzeń ciszy i wewnętrznej równowagi dla ludzi, którzy cenią komfort, bezpieczeństwo i jakość życia na wysokim poziomie. Prywatne środowisko naturalne łączy się z nowoczesnymi udogodnieniami, tworząc rzadki format życia. Tutaj można wykonałem indywidualny projekt dom, który odpowiadam twój styl życia - z rezydencja na stały pobyt do przytulny wiejski sadyba.

Pejzaż leśny Poza ogniem

Panoramiczne widoki na wodę i las tworzą uczucie przestrzeni i otwartego horyzontu. Wokół - zachował swój pierwotny charakter Kareliańskiego Isthmusa i prawdziwego północnego lasu, gdzie rosną grzyby, jagody i rośliny lecznicze. Jest to terytorium z historią życia, które trwa do dziś. Tutaj można nie tylko zrelaksować się w ciszy, ale również odkryć nowe spokojne trasy z szacunkiem dla miejsca i siebie.

Własne wyjście w lesie, i to jest fakt

Infrastruktura wodna jest wbudowana w życie codzienne: odpoczynek na wodzie jest dostępny w każdej chwili, bez zbędnych podróży i planowania. Dla mieszkańców znajduje się na brzegu teren rekreacyjny. Zaangażować się w sapsurfing, zorganizować wycieczkę wodną, opalać się lub po prostu ryby - każdy znajdzie coś do polubić!

Miejsca, które uzupełniają rytm

Lokalizacja jest ceniona nie tylko przez prywatność wody, ale także przez bogate, już utworzone środowisko. W pobliżu "Vuoksaari" znajduje się osada wiejska Romaszkin. Jest supermarket, poczta, apteka OZON, a nawet farma pstrąga. W pobliżu funkcjonujące centra rekreacyjne, takie jak Vuoksa Khutor, Rumianek, które uzupełniają codzienne życie infrastrukturą rekreacyjną: trasy spacerowe, działania wodne, łaźnie i klubowe formaty rekreacyjne, Losevo posiada klub jeździecki i park linowy. Niedaleko od wsi wiejskiej znajduje się Novovirevensky Bay - miejsca z czystą wodą i dobre warunki do połowów. Wygodne jest wyjście do wody, ryby z brzegu lub z łodzi, bez wychodzenia daleko od domu.

Ta strona nie jest aktywem ani licznikami kwadratowymi. To kontynuacja twojej historii. Ten, w którym wiele zbudowałeś, a teraz wybierasz najlepsze.

Wuoksaari to nie tylko ziemia, to podstawa nowego życia. Łatwo tu oddychać. Chcę tu zostać. Wszystko co pozostaje to wybrać własną stronę - a my pokażemy i powiemy wszystko. Skontaktuj się z nami, a my zorganizujemy prezentację w dogodnym dla Ciebie czasie.
Sekcja 76. Numer katastralny 1: 47: 03: 0502002: 501

Lokalizacja na mapie

Romaskinskoe selskoe poselenie, Rosja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmieniłeś parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Wieś domków Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$121,190
Wieś domków Korkinskij Rucej
Koltusskoe gorodskoe poselenie, Rosja
od
$55,736
Wieś domków Vuoksaari
Romaskinskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$25,397
Wieś domków Barinovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$60,116
Wieś domków Korkinskij Rucej
Koltusskoe gorodskoe poselenie, Rosja
od
$35,368
Przeglądasz
Wioska domków Vuoksaari
Romaskinskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$26,125
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Pokaż wszystko Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$96,251
Wieś wiejska lepiej widziana niż opisana, i to jest FACT. Lintulovo jest wyjątkowym miejscem otoczonym ekspresyjną północną naturą Kareliańskiego Istmusa. Ciesz się spokojem lasu, spacery do malowniczego jeziora i bliskość Zelenogorsk z jego infrastruktury. Pojedynczy styl architektoniczny w…
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Zostaw prośbę
Wieś domków Negorod Toksovo
Wieś domków Negorod Toksovo
Wieś domków Negorod Toksovo
Wieś domków Negorod Toksovo
Wieś domków Negorod Toksovo
Pokaż wszystko Wieś domków Negorod Toksovo
Wieś domków Negorod Toksovo
Leskolovskoe selskoe poselenie, Rosja
Cena na zgłoszenie
Domek Village, gdzie las zaczyna się tuż przy twoich drzwiach i zmienia wszystko! Powietrze jest czystsze, lata chłodniejsze i jaśniejsze dzieciństwo. Lokalizacja ta jest dla tych, którzy chcą być bliżej natury, nie rezygnując z bezpieczeństwa i klasy biznesowej. 20 minut od obwodnicy drogi …
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Zostaw prośbę
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Pokaż wszystko Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$100,029
Wieś wiejska lepiej widziana niż opisana, i to jest FACT. Lintulovo jest wyjątkowym miejscem otoczonym ekspresyjną północną naturą Kareliańskiego Istmusa. Ciesz się spokojem lasu, spacery do malowniczego jeziora i bliskość Zelenogorsk z jego infrastruktury. Pojedynczy styl architektoniczny w…
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Rosja
«Inwestorzy z Białorusi, Rosji i Kazachstanu wchodzą na rynek jako ostatni». Jak uniknąć największych błędów i rozczarowań przy inwestowaniu w nieruchomości
29.09.2021
«Inwestorzy z Białorusi, Rosji i Kazachstanu wchodzą na rynek jako ostatni». Jak uniknąć największych błędów i rozczarowań przy inwestowaniu w nieruchomości
Wyświetlić wszystkie publikacje