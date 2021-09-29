Wioska domków Korkinskij Rucej

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Wieś domek "Korkinsky Creek" znajduje się w Vsevolozhsky dzielnicy Len. regionu. Zaledwie 12 km od St. Petersburga, niedaleko od jeziora Korkin. Jeśli marzysz o bogatym i wygodnym życiu w przyrodzie w pobliżu miasta, to niedrogie obszary z dobrym środowiskiem naturalnym i malowniczym strumieniem we wsi są doskonałym wyborem.
Do wsi można dojechać jedną z dwóch dogodnych tras: na Murmańsku autostrady lub Koltushskoye autostrady Navigator zawsze powiedzieć mniej zajęty autostrady. 15 minut od CAD i jesteś w domu. Koszt działek obejmował już komunikację: elektryczność 3 kW z możliwością zwiększenia mocy, drogi i system odprowadzania wody. Nie ma ograniczeń budowlanych!
Piękno przyrody, dobrze wyposażone i czyste plaże, pływanie w jeziorze Korkina - wszystko to jest dostępne dla mieszkańców wsi. W ośrodkach rekreacyjnych znajduje się na brzegu jeziora, można zorganizować turniej paintball, złapać pstrąga, jeździć quad rowery, a w zimie na skuterach śniegowych. Wokół wsi jest gęsty las, a na jego terytorium znajduje się szeroki strumień. To naturalne środowisko zapewnia wysoki poziom ekologii i zdrowe życie dla całej rodziny.
"Korkinsky Creek" znajduje się w pobliżu wsi "Cocos" developera "FACT". Umożliwia to mieszkańcom swobodne korzystanie z infrastruktury rekreacyjnej sąsiedniej wioski. Znajdź nowych przyjaciół i wyścig piłki nożnej razem, zorganizować turnieje siatkówki plażowej wśród dorosłych i dzieci, ćwiczyć na symulatory uliczne i zrelaksować się z dziećmi na placu zabaw w pobliżu domu, a w zimie jazdy off zjeżdżalni.
W strefie rekreacyjnej "Kokosy" firma zarządzająca posiada wakacje, konkursy i klasy mistrzowskie dla dzieci i dorosłych. Mieszkańcy "Korkinsky Creek" chętnie dołączą! Organizowanie wakacji, utrzymanie porządku i czystości w miejscowości leży na barkach doświadczonej firmy zarządzającej.
Sklepy, szkoły, przedszkola, poliklinika, urzędy pocztowe i banki znajdują się w 10-minutowej jazdy samochodem, w dużej miejscowości Razmetelevo. Dlatego życie w "Korkin Creek" będzie wygodne przez cały rok. Strona 160. Numer katastralny 1: 47: 07: 1047004: 1061 Numer katastralny 2: 47: 07: 1047004: 1060
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Koltusskoe gorodskoe poselenie, Rosja
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