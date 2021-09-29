  1. Realting.com
  2. Rosja
  3. Pervomajskoe selskoe poselenie
  4. Wioska domków Barinovo

Wioska domków Barinovo

Pervomajskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$72,213
;
Wioska domków Barinovo
1
Zostawić wniosek
ID: 38041
Nowy identyfikator budynku na Realting
In CRM: 5779
Identyfikator nowego budynku na stronie internetowej firmy
Data aktualizacji: 12.06.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Rosja
  • Region / Państwo
    Północno-Zachodni Okręg Federalny
  • Okolica
    Vyborgsky District
  • Miasto
    Pervomajskoe selskoe poselenie
  • Adres
    Kivennapa Podgornoe,

Lokalizacja na mapie

Pervomajskoe selskoe poselenie, Rosja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmieniłeś parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Wieś domków Vuoksaari
Romaskinskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$53,271
Wieś domków Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$117,271
Wieś domków Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$96,823
Wieś domków Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$125,665
Wieś domków Prilesnyj 20
Koltusskoe gorodskoe poselenie, Rosja
od
$78,637
Przeglądasz
Wioska domków Barinovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$72,213
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Wieś domków Negorod Toksovo
Wieś domków Negorod Toksovo
Wieś domków Negorod Toksovo
Wieś domków Negorod Toksovo
Wieś domków Negorod Toksovo
Pokaż wszystko Wieś domków Negorod Toksovo
Wieś domków Negorod Toksovo
Leskolovskoe selskoe poselenie, Rosja
Cena na zgłoszenie
Domek Village, gdzie las zaczyna się tuż przy twoich drzwiach i zmienia wszystko! Powietrze jest czystsze, lata chłodniejsze i jaśniejsze dzieciństwo. Lokalizacja ta jest dla tych, którzy chcą być bliżej natury, nie rezygnując z bezpieczeństwa i klasy biznesowej. 20 minut od obwodnicy drogi …
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Zostaw prośbę
Wieś domków Levada 2
Wieś domków Levada 2
Wieś domków Levada 2
Wieś domków Levada 2
Wieś domków Levada 2
Pokaż wszystko Wieś domków Levada 2
Wieś domków Levada 2
Kujvozovskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$25,509
Można kupić działkę, lub wybrać przemyślane środowisko - gdzie nie tylko natura jest ceniona, ale także wysoki poziom infrastruktury! Domek wieś Levada-2, Vsevolozhsky powiat, Matoxa wieś, 30 minut od Ring Road na Novopriozersk autostrady. Dla kupujących z regionów dajemy dodatkowy bonus do …
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Zostaw prośbę
Wieś domków Prilesnyj stil
Wieś domków Prilesnyj stil
Wieś domków Prilesnyj stil
Wieś domków Prilesnyj stil
Wieś domków Prilesnyj stil
Pokaż wszystko Wieś domków Prilesnyj stil
Wieś domków Prilesnyj stil
Koltusskoe gorodskoe poselenie, Rosja
od
$63,738
Jeśli szukasz nie tylko spisku, ale miejsca na życie poza miastem - znalazłeś go! Domek wsi Prilesny Style jest miejscem, gdzie cisza, estetyka i przemyślane środowisko tworzą swój własny rytm życia. Tutaj wybrać komfort bez kompromisu i środowiska, które pozostaje istotne z czasem.Uformowan…
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Rosja
«Inwestorzy z Białorusi, Rosji i Kazachstanu wchodzą na rynek jako ostatni». Jak uniknąć największych błędów i rozczarowań przy inwestowaniu w nieruchomości
29.09.2021
«Inwestorzy z Białorusi, Rosji i Kazachstanu wchodzą na rynek jako ostatni». Jak uniknąć największych błędów i rozczarowań przy inwestowaniu w nieruchomości
Wyświetlić wszystkie publikacje