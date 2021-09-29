Wioska domków Vuoksaari

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
Gdzie chcesz się zatrzymać: na brzegu jeziora w regionie Leningrad
Jeśli chcesz kupić działkę ziemi w regionie Leningradu, zwłaszcza działkę na brzegu jeziora - nie przegap Vuoksaari! Obok wioski wiejskiej będzie park sztuki z ecotlines! Miejsca do spaceru, inspiracji i samotności z naturą są wielkim dodatkiem!
Co czyni Vooxaari wyjątkowym → Pierwsza linia rzeki Vuoksa- Virta - z bezpośrednim dostępem do wody → Naturalne otoczenie - jeziora, gęsty las, świeże powietrze - wszystko, dla czego kochamy Karelian Isthmus. → Klocki od 6 do 18 akrów - do budowy rezydencji kraju lub małego domu i rozbicia plantacji należy do Ciebie. → Wybierz odpoczynek dla duszy: sapsurfing, kajakarstwo, rafting, jazda konna → W odległości spaceru: supermarket, poczta, OZON, farma pstrąga → Dostępność transportu - do St. Petersburga tylko 95 km wzdłuż malowniczej autostrady Novopriozersk Komunikacja i infrastruktura - asfaltowe drogi, energia elektryczna 15 kW, teren rekreacyjny i plaża
Warunki zakupu: → Kredyt hipoteczny od wiodących banków na preferencyjnych programach → Zagospodarowanie od ceny jak z 100% płatności! wolny od odsetek przez 9 miesięcy; możliwość budowy bezpośrednio po zakończeniu transakcji; Handel według wartości rynkowej z umową od 1 tygodnia → Dodatkowe korzyści dla kupujących z regionów
Wuoksaari to nie tylko ziemia, to podstawa nowego życia. Łatwo tu oddychać. Chcę tu zostać. Wszystko co pozostaje to wybrać własną stronę - a my pokażemy i powiemy wszystko. Skontaktuj się z nami, a my zorganizujemy prezentację w dogodnym dla Ciebie czasie. Sekcja 54. Numer katastralny 1: 47: 03: 0502002: 527
Lokalizacja na mapie
Romaskinskoe selskoe poselenie, Rosja
