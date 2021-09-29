  1. Realting.com
  2. Rosja
  3. Pervomajskoe selskoe poselenie
  4. Wioska domków Lintulovo

Wioska domków Lintulovo

Pervomajskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$110,940
7.08.2026
$110,940
25.11.2024
$100,437
;
24
Zostawić wniosek
ID: 23103
Nowy identyfikator budynku na Realting
In CRM: 5467
Identyfikator nowego budynku na stronie internetowej firmy
Data aktualizacji: 8.08.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Rosja
  • Region / Państwo
    Północno-Zachodni Okręg Federalny
  • Okolica
    Vyborgsky District
  • Miasto
    Pervomajskoe selskoe poselenie

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Русский Русский
Wieś wiejska lepiej widziana niż opisana, i to jest FACT. Lintulovo jest wyjątkowym miejscem otoczonym ekspresyjną północną naturą Kareliańskiego Istmusa. Ciesz się spokojem lasu, spacery do malowniczego jeziora i bliskość Zelenogorsk z jego infrastruktury.

Pojedynczy styl architektoniczny w projekcie staje się naturalną kontynuacją natury, gdzie każdy element poprawy podkreśla piękno krajobrazu. Fasady są zaprojektowane w jednym stylu, ulice są oświetlane nowoczesnymi lampami, a wszystkie linie kablowe są umieszczone pod ziemią - tak, że nic nie rozprasza oko od horyzontu.

Miejsce, w którym spoczywa wygląd
Krajobraz tutaj działa na poczucie głębokości: las odchodzi, zieleń zmienia się wraz z porami roku, a przestrzeń wokół zachowuje poczucie otwartego horyzontu i spokoju.

Park, który kocha cała rodzina.
Park w centrum wsi został stworzony, aby się zjednoczyć. Dzieci lub dorośli, miłośnicy aktywnego wypoczynku lub medytacji - każdy znajdzie tu miejsce siły. Komunikacja, ruch, inspiracja!

Komfort na każdym etapie
Z deweloperem "FACT" otrzymujesz nie tylko fabułę, ale system wsparcia budowania - od momentu transakcji i przez cały okres własności nieruchomości. Tak, że estetyka, wygoda i wartość osiedli domków były zachowane rok po roku, firma usługowa "FACT". Usługa zapewnia stabilne funkcjonowanie sieci inżynieryjnych i infrastruktury, utrzymuje porządek na terytorium i zapewnia obsługę klienta, w tym poprzez wygodną aplikację mobilną. Zespół społeczności jest odpowiedzialny za atmosferę życia w projektach: organizuje wypoczynek i wydarzenia, rozwija dobrą sąsiedztwo i tworzy żywą, wygodną społeczność mieszkańców.

Minimalny czas na drodze, maksymalne możliwości
Każda wycieczka do miasta to mała wycieczka z piękną panoramą zamiast nudnych korków. Zrób więcej, bądź mniej zmęczony i ciesz się życiem codziennym.
W 15 minut jazdy - kurort miasta Zelenogorsk z plaż Zatoki Fińskiej, spacery w pobliżu wody i rozwiniętej infrastruktury rekreacji i usług.
W pobliżu znajduje się Park Kultury i Rekreacji "Mischievous Squirrels", klub jeździecki "Northern Estate", kort tenisowy w Ilyichev, pawilon wystawienniczy Muzeum Jałków, centrum rekreacyjne "Sunny Beach", "View Ga", "Greenwald Park" z parkiem linowym, łaźnia i kompleks restauracji i wiele innych.

Skontaktuj się z nami, aby podać szczegóły zakupu i zorganizować pokaz, w tym online. Czasami właściwe miejsce nie jest przeszukiwane na długo. Rozpoznają go.
Sekcja 324. Numer katastralny 1: 47: 01: 1706001: 12331

Lokalizacja na mapie

Pervomajskoe selskoe poselenie, Rosja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmieniłeś parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Wieś domków Otradnaa buhta 20
Plodovskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$33,452
Wieś domków Vuoksaari
Romaskinskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$19,220
Wieś domków Levada 2
Kujvozovskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$28,725
Wieś domków Vuoksaari
Romaskinskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$25,397
Wieś domków Levada
Lehtusi, Rosja
od
$34,658
Przeglądasz
Wioska domków Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$110,940
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Pokaż wszystko Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$132,249
Wieś wiejska lepiej widziana niż opisana, i to jest FACT. Lintulovo jest wyjątkowym miejscem otoczonym ekspresyjną północną naturą Kareliańskiego Istmusa. Ciesz się spokojem lasu, spacery do malowniczego jeziora i bliskość Zelenogorsk z jego infrastruktury. Pojedynczy styl architektoniczny w…
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Zostaw prośbę
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Pokaż wszystko Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Romaskinskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$28,146
Jeśli Twoim celem jest zakup działki w pobliżu jeziora w regionie Leningradu, zwrócić uwagę na tę ofertę. Dzielnice znajdują się w wiosce wiejskiej na brzegu rzeki Vuoksy- Virta, w pobliżu lasu, który zapewnia prywatność, komfort i zrównoważoną wartość lokalizacji. Miejsce dla tych, którzy w…
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Zostaw prośbę
Wieś domków Sosnovyj plaz
Wieś domków Sosnovyj plaz
Wieś domków Sosnovyj plaz
Wieś domków Sosnovyj plaz
Wieś domków Sosnovyj plaz
Pokaż wszystko Wieś domków Sosnovyj plaz
Wieś domków Sosnovyj plaz
Primorskoe gorodskoe poselenie, Rosja
od
$27,358
Plot w przygotowanej wiosce w pobliżu jeziora Pioneer i tuż obok lasu!Lokalizacja:100 km od CAD→ Plac znajduje się w dzielnicy Vyborg LO, w gotowej miejscowości domek "Pine Beach", na piaszczystym brzegu jeziora Pioneer otoczony relict lasów i natury Karelian Isthmus.→ W najbliższych osadach…
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Rosja
«Inwestorzy z Białorusi, Rosji i Kazachstanu wchodzą na rynek jako ostatni». Jak uniknąć największych błędów i rozczarowań przy inwestowaniu w nieruchomości
29.09.2021
«Inwestorzy z Białorusi, Rosji i Kazachstanu wchodzą na rynek jako ostatni». Jak uniknąć największych błędów i rozczarowań przy inwestowaniu w nieruchomości
Wyświetlić wszystkie publikacje