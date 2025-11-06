Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Wynajem długoterminowy mieszkań i apartamentów w Moskwa, Rosja

41 obiekt total found
3-room apartment for rent. 76 m2 in the residential complex "Scarlet Sails" w Moskwa, Rosja
3-room apartment for rent. 76 m2 in the residential complex "Scarlet Sails"
Moskwa, Rosja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 76 m²
Piętro 22/32
A 3-room apartment with an exclusive renovation is offered in one of the best residential co…
$2,545
za miesiąc
Mieszkanie 1 pokój w Moskwa, Rosja
Mieszkanie 1 pokój
Moskwa, Rosja
Sypialnie 1
Powierzchnia 60 m²
Vidnaya apartments with   1st bedroom in   premium complex « Poklonnaya, 9 ». Apartments wit…
$3,959
za miesiąc
Mieszkanie 2 pokoi w Moskwa, Rosja
Mieszkanie 2 pokoi
Moskwa, Rosja
Sypialnie 2
Powierzchnia 150 m²
Apartment with   2 bedrooms with an area of ​​150 m ² Located on   3rd floor in   Club House…
$5,475
za miesiąc
Mieszkanie 1 pokój w Moskwa, Rosja
Mieszkanie 1 pokój
Moskwa, Rosja
Sypialnie 1
Powierzchnia 62 m²
Piętro 10/1
Apartments with   1st bedroom with a total area of ​​65 m ² in   Neva Towers complex on   11…
$2,828
za miesiąc
Mieszkanie 2 pokoi w Moskwa, Rosja
Mieszkanie 2 pokoi
Moskwa, Rosja
Sypialnie 2
Powierzchnia 145 m²
Vid apartment with   2 bedrooms with a total area of ​​145 m ² in   Complex « Vorobyovs Moun…
$5,091
za miesiąc
Mieszkanie 3 pokoi w Moskwa, Rosja
Mieszkanie 3 pokoi
Moskwa, Rosja
Sypialnie 3
Powierzchnia 140 m²
Corner apartments with   3 bedrooms in   Bogen House Deluxe Club House. Apartments with a to…
$6,787
za miesiąc
Mieszkanie 2 pokoi w Moskwa, Rosja
Mieszkanie 2 pokoi
Moskwa, Rosja
Sypialnie 2
Powierzchnia 110 m²
Apartment with   2 bedrooms with a total area of ​​110 m ² in   premium complex « garden qua…
$6,780
za miesiąc
Mieszkanie 2 pokoi w Moskwa, Rosja
Mieszkanie 2 pokoi
Moskwa, Rosja
Sypialnie 2
Powierzchnia 140 m²
Przestronny dwupoziomowy apartament z 2 sypialniami o łącznej powierzchni 140 m2 w domu "Big…
$3,054
za miesiąc
Mieszkanie 4 pokoi w Moskwa, Rosja
Mieszkanie 4 pokoi
Moskwa, Rosja
Sypialnie 4
Powierzchnia 250 m²
A spacious two -level apartment with an area of ​​250 m ² in   House on   Patriarchal ponds.…
$4,520
za miesiąc
Mieszkanie 2 pokoi w Moskwa, Rosja
Mieszkanie 2 pokoi
Moskwa, Rosja
Sypialnie 2
Powierzchnia 189 m²
Piętro 36
Vid angular apartments in   premium skyscraper complex « city of capital » on   36th floor. …
$9,050
za miesiąc
Mieszkanie 1 pokój w Moskwa, Rosja
Mieszkanie 1 pokój
Moskwa, Rosja
Sypialnie 1
Powierzchnia 70 m²
Apartments with   1st bedroom with a total area of ​​70 m ² in   quarter of the business cla…
$2,262
za miesiąc
Mieszkanie 2 pokoi w Moskwa, Rosja
Mieszkanie 2 pokoi
Moskwa, Rosja
Sypialnie 2
Powierzchnia 150 m²
Cozy apartment with   2 bedrooms with a total area of ​​150 m ² in   club house Deluxe Class…
$26,018
za miesiąc
Mieszkanie 3 pokoi w Moskwa, Rosja
Mieszkanie 3 pokoi
Moskwa, Rosja
Sypialnie 3
Powierzchnia 156 m²
Apartment with   3 bedrooms with a total area of ​​156 m ² in   club house « passionate boul…
$5,091
za miesiąc
Mieszkanie 3 pokoi w Moskwa, Rosja
Mieszkanie 3 pokoi
Moskwa, Rosja
Sypialnie 3
Powierzchnia 145 m²
A spacious apartment with   3 bedrooms with a total area of ​​145 m ² in   house « Obolensky…
$5,656
za miesiąc
Mieszkanie 3 pokoi w Moskwa, Rosja
Mieszkanie 3 pokoi
Moskwa, Rosja
Sypialnie 3
Powierzchnia 180 m²
A spacious apartment with   3 bedrooms with a total area of ​​180 m ² in   Deluxe Complex « …
$3,676
za miesiąc
Mieszkanie 5 pokojów w Moskwa, Rosja
Mieszkanie 5 pokojów
Moskwa, Rosja
Sypialnie 5
Powierzchnia 400 m²
A spacious apartment with   5 bedrooms with a total area of ​​500 m ² in   complex « Pokrovs…
$6,787
za miesiąc
Mieszkanie 2 pokoi w Moskwa, Rosja
Mieszkanie 2 pokoi
Moskwa, Rosja
Sypialnie 2
Powierzchnia 230 m²
A spacious apartment with   3 bedrooms in   Deluxe Clause Complex « New Ostozhenka » In   Ha…
$6,787
za miesiąc
Mieszkanie 3 pokoi w Moskwa, Rosja
Mieszkanie 3 pokoi
Moskwa, Rosja
Sypialnie 3
Powierzchnia 350 m²
Piętro 21
two -level penthaus with an area of ​​350 m ² in   complex « quarter 38a » on   21 floor. Th…
$11,312
za miesiąc
Mieszkanie 2 pokoi w Moskwa, Rosja
Mieszkanie 2 pokoi
Moskwa, Rosja
Sypialnie 2
Powierzchnia 164 m²
Apartament z 2 sypialniami o łącznej powierzchni 164 m2 w kompleksie premium "Residence Mone…
$7,353
za miesiąc
Mieszkanie 1 pokój w Moskwa, Rosja
Mieszkanie 1 pokój
Moskwa, Rosja
Sypialnie 1
Powierzchnia 51 m²
designer apartments with an area of ​​51 m ² in   premium premium Prime Park on   28th floor…
$3,959
za miesiąc
Mieszkanie 2 pokoi w Moskwa, Rosja
Mieszkanie 2 pokoi
Moskwa, Rosja
Sypialnie 2
Powierzchnia 150 m²
Vid apartment with   2 bedrooms with a total area of ​​150 m ² in   club complex « Agalarov …
$5,085
za miesiąc
Mieszkanie 4 pokoi w Moskwa, Rosja
Mieszkanie 4 pokoi
Moskwa, Rosja
Sypialnie 4
Powierzchnia 232 m²
Two-level apartment with   4 bedrooms with a total area of ​​232 m ² in   premium complex « …
$7,353
za miesiąc
Mieszkanie 4 pokoi w Moskwa, Rosja
Mieszkanie 4 pokoi
Moskwa, Rosja
Sypialnie 4
Powierzchnia 270 m²
Piętro 10
A spacious apartment with   4 bedrooms with a total area of ​​270 m ² in   house « Bolshoi T…
$7,353
za miesiąc
Mieszkanie 3 pokoi w Moskwa, Rosja
Mieszkanie 3 pokoi
Moskwa, Rosja
Sypialnie 3
Powierzchnia 200 m²
Piętro 3
A spacious apartment with   3 bedrooms and   terrace in   a complex on   New Arbat. Apartmen…
$6,222
za miesiąc
Mieszkanie 5 pokojów w Moskwa, Rosja
Mieszkanie 5 pokojów
Moskwa, Rosja
Sypialnie 5
Powierzchnia 305 m²
A spacious apartment with   5 bedrooms in   Premium Club House « Roman House ». Apartment wi…
$9,050
za miesiąc
Mieszkanie 3 pokoi w Moskwa, Rosja
Mieszkanie 3 pokoi
Moskwa, Rosja
Sypialnie 3
Powierzchnia 283 m²
two -level penthouse in   quiet lane at   Pokrovsky Boulevard Kursk, 10 minutes 1 200 …
$13,559
za miesiąc
Apartamenty wielopoziomowe 4 pokoi w Moskwa, Rosja
Apartamenty wielopoziomowe 4 pokoi
Moskwa, Rosja
Sypialnie 4
Powierzchnia 384 m²
two -level penthouse in   a complex of low -rise houses « fantasies ». Apartment with   4 be…
$12,443
za miesiąc
Mieszkanie 3 pokoi w Moskwa, Rosja
Mieszkanie 3 pokoi
Moskwa, Rosja
Sypialnie 3
Powierzchnia 160 m²
Apartment with   panoramic windows and   design repair in   Moscow Center pipe, 2 minutes…
$4,407
za miesiąc
Mieszkanie 3 pokoi w Moskwa, Rosja
Mieszkanie 3 pokoi
Moskwa, Rosja
Sypialnie 3
Powierzchnia 180 m²
Apartment with   3 bedrooms with a total area of ​​180 m ² in   complex « Russian modern » o…
$4,525
za miesiąc
Mieszkanie 2 pokoi w Moskwa, Rosja
Mieszkanie 2 pokoi
Moskwa, Rosja
Sypialnie 2
Powierzchnia 100 m²
Vid apartment with   2 bedrooms with a total area of ​​100 m ² in   complex « house on   Mos…
$3,394
za miesiąc
