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Domy z garażem na sprzedaż w Moskwa, Rosja

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2 obiekty total found
Rezydencja 30 pokojów w Moskwa, Rosja
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Rezydencja 30 pokojów
Moskwa, Rosja
Pokoje 30
Sypialnie 10
Liczba łazienek 10
Powierzchnia 4 704 m²
Liczba kondygnacji 2
Estetyka luksusowych nieruchomości ze SmirexZespół architektoniczny w stylu późnego eklektyz…
$110,00M
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Agencja
Consulting VP Park SRL
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Willa 8 pokojów w Moskwa, Rosja
Willa 8 pokojów
Moskwa, Rosja
Pokoje 8
Sypialnie 4
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 350 m²
Liczba kondygnacji 3
W Lavrushinsky jest tylko 6 willi. Mają kilka pięter do planowania, oddzielne wejścia, duże …
$25,30M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Consulting VP Park SRL
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά, Français, Română
Telegram Napisz w Telegram
Realting.com
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Parametry nieruchomości w Moskwa, Rosja

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