Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Rosja
  3. Mikhnevo
  4. Komercyjne
  5. Magazyn

Magazyny na sprzedaż w Mikhnevo, Rosja

Magazyn Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Magazyn 7 950 m² w Mikhnevo, Rosja
Magazyn 7 950 m²
Mikhnevo, Rosja
Powierzchnia 7 950 m²
Piętro 1
"Obiekty produkcyjne: 6150 m kw. Budynek biurowy: 1800 m kw. Grunty: 0,9 ha. Wysokość sufitu…
$4,47M
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się