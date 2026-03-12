Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Rosja
  3. Miendielejewo
  4. Komercyjne
  5. Magazyn

Magazyny na sprzedaż w Miendielejewo, Rosja

Magazyn Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Magazyn 7 020 m² w Miendielejewo, Rosja
Magazyn 7 020 m²
Miendielejewo, Rosja
Powierzchnia 7 020 m²
Piętro 1
Obiekt produkcyjny klasy A jest oferowany do wynajęcia. Moscow region, d Solnechnogorsk, RP …
$112,136
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się