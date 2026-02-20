Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Rosja
  3. Mamonowo
  4. Mieszkania

Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Mamonowo, Rosja

1 obiekt total found
Mieszkanie 2 pokoi w Mamonowo, Rosja
Mieszkanie 2 pokoi
Mamonowo, Rosja
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 65 m²
Piętro 2/5
Sprzedam przestronny 65 m2 2 pokojowe mieszkanie w ceglanym domu na 2 piętrze z 5 w Mamonovo…
$70,354
