Magazyny na sprzedaż w Lubiercy, Rosja

1 obiekt total found
Magazyn 9 500 m² w Lubiercy, Rosja
Magazyn 9 500 m²
Lubiercy, Rosja
Powierzchnia 9 500 m²
Piętro 1
Kompleks produkcyjny i magazynowy jest oferowany na sprzedaż. Powierzchnia budynków wynosi 9…
$10,22M
