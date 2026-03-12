Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  2. Rosja
  3. obwód leningradzki
  4. Komercyjne
  5. Magazyn

Magazyny na sprzedaż w obwód leningradzki, Rosja

Villozskoe gorodskoe poselenie
Magazyn 8 600 m² w Villozskoe gorodskoe poselenie, Rosja
Magazyn 8 600 m²
Villozskoe gorodskoe poselenie, Rosja
Powierzchnia 8 600 m²
Piętro 1
Klasa podgrzewana Magazyn do wynajęcia. Ogłoszenie jest istotne. Powierzchnia całkowita 8600…
$147,869
Magazyn 4 370 m² w Villozskoe gorodskoe poselenie, Rosja
Magazyn 4 370 m²
Villozskoe gorodskoe poselenie, Rosja
Powierzchnia 4 370 m²
Piętro 1
Nowoczesny ciepły magazyn klasy "A" jest oferowany do wynajęcia Powierzchnia całkowita: 437…
$75,138
Magazyn 4 285 m² w Villozskoe gorodskoe poselenie, Rosja
Magazyn 4 285 m²
Villozskoe gorodskoe poselenie, Rosja
Powierzchnia 4 285 m²
Piętro 1
Klasa podgrzewana Magazyn do wynajęcia. Ogłoszenie jest istotne. Powierzchnia całkowita 4285…
$73,677
Typy nieruchomości w obwód leningradzki.

