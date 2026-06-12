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Magazyny na sprzedaż w Krasnoarmeysk, Rosja

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2 obiekty total found
Magazyn 12 309 m² w Krasnoarmeysk, Rosja
Magazyn 12 309 m²
Krasnoarmeysk, Rosja
Powierzchnia 12 309 m²
Piętro 1
Historyczny budynek cegły z centuris- starej architektury przemysłowej, rozległego dziedzińc…
$6,67M
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Magazyn 12 309 m² w Krasnoarmeysk, Rosja
Magazyn 12 309 m²
Krasnoarmeysk, Rosja
Powierzchnia 12 309 m²
Piętro 1
Historyczny budynek cegły z centuris- starej architektury przemysłowej, rozległego dziedzińc…
$62,521
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