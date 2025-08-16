Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Kirovsk, Rosja

1 obiekt total found
Mieszkanie 2 pokoi w Kirovsk, Rosja
Mieszkanie 2 pokoi
Kirovsk, Rosja
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 54 m²
Piętro 2/9
Komfortowy, nowoczesny, przytulny dwupokojowy apartament jest oferowany. Lekki, słoneczny, o…
$99,058
