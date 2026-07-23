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Magazyny na sprzedaż w Kirow, Rosja

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1 obiekt total found
Magazyn 3 157 m² w Kirow, Rosja
Magazyn 3 157 m²
Kirow, Rosja
Powierzchnia 3 157 m²
Piętro 1
Zakład obejmuje strefy produkcyjne, magazynowe i inżynieryjne, które zapewniają umieszczenie…
$2,29M
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