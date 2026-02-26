Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Rosja
  3. Obwód królewiecki
  4. Komercyjne
  5. Lokale gastronomiczne

Restauracje na sprzedaż w Obwód królewiecki, Rosja

nieruchomości komercyjne
63
Lokale gastronomiczne Usuwać
Wyczyść
2 obiekty total found
Lokale gastronomiczne 481 m² w Królewiec, Rosja
Lokale gastronomiczne 481 m²
Królewiec, Rosja
Powierzchnia 481 m²
Liczba kondygnacji 2
Sprzedaż oddzielnego budynku w powiacie centralnym 124; 408,6 m2 124; grunty dzierżawione do…
$543,671
Zostaw prośbę
Lokale gastronomiczne w Jantarnyj, Rosja
Lokale gastronomiczne
Jantarnyj, Rosja
Na sprzedaż gotowy-robiony biznes - w pełni wyposażona letnia kawiarnia w Moskwie. Amber Cen…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
