Dom wolnostojący na sprzedaż w municipalnyj okrug Istra, Rosja

Dom wolnostojący 3 pokoi w municipalnyj okrug Istra, Rosja
Dom wolnostojący 3 pokoi
municipalnyj okrug Istra, Rosja
Pokoje 3
Powierzchnia 92 m²
Liczba kondygnacji 1
Deweloper IZHS sprzedaje na miejscu w umowie na budowę domu z Carcas z wystroju wnętrz: Pow…
$89,656
Dom wolnostojący w municipalnyj okrug Istra, Rosja
Dom wolnostojący
municipalnyj okrug Istra, Rosja
Powierzchnia 127 m²
Domy wiejskie jako rodzaj inwestycji są szczególnie popularne wśród mieszkańców megacities. …
$133,216
Dom wolnostojący w municipalnyj okrug Istra, Rosja
Dom wolnostojący
municipalnyj okrug Istra, Rosja
Powierzchnia 160 m²
« Princess Lake » — The cottage village, on the territory of which 1,036 stone mansions, lux…
$569,452
Dom wolnostojący w municipalnyj okrug Istra, Rosja
Dom wolnostojący
municipalnyj okrug Istra, Rosja
Powierzchnia 335 m²
« Onegino » – A cottage village with plots with an area of ​​25 acres and residences up to 7…
$1,31M
Dom wolnostojący w municipalnyj okrug Istra, Rosja
Dom wolnostojący
municipalnyj okrug Istra, Rosja
Powierzchnia 270 m²
Millennium Park & ​​Mdash; The elite cottage village of class De Luxe in the Istra district.…
Cena na żądanie
Parametry nieruchomości w municipalnyj okrug Istra, Rosja

