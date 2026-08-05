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Mieszkania na sprzedaż w Dolgoprudny, Rosja

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2 obiekty total found
Mieszkanie w Dołgoprudnyj, Rosja
Mieszkanie
Dołgoprudnyj, Rosja
Powierzchnia 51 m²
Numer obiektu: 1059. Przytulny 2-pokojowy apartament na sprzeda ¿w cichej i przyjaznej dla ¶…
$169,913
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Mieszkanie w Dołgoprudnyj, Rosja
Mieszkanie
Dołgoprudnyj, Rosja
Powierzchnia 51 m²
Numer obiektu: 1059. Przytulny 2-pokojowy apartament na sprzeda ¿w cichej i przyjaznej dla ¶…
$169,913
Zostaw prośbę
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Parametry nieruchomości w Dolgoprudny, Rosja

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