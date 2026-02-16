Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Domy na sprzedaż w Davydovo, Rosja

Dom 3 pokoi w Davydovo, Rosja
Dom 3 pokoi
Davydovo, Rosja
Pokoje 3
Powierzchnia 92 m²
Liczba kondygnacji 1
Sprzedawany dom IZ CARCASA z dwoma sypialniami 92 metrów kwadratowych na dzia? ce 4 ha w zam…
$33,173
Zostaw prośbę
Dom 3 pokoi w Davydovo, Rosja
Dom 3 pokoi
Davydovo, Rosja
Pokoje 3
Powierzchnia 92 m²
Liczba kondygnacji 1
Sprzedawany dom z Carcas na dzia? ce 4-hektarowej. Powierzchnia 92.32 m2 Przestronne kuchni…
$33,173
Zostaw prośbę
