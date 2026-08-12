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Wille z tarasem na sprzedaż w Centralny Okręg Federalny, Rosja

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Moskwa
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1 obiekt total found
Willa 8 pokojów w Moskwa, Rosja
Premium Premium
Willa 8 pokojów
Moskwa, Rosja
Pokoje 8
Sypialnie 4
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 350 m²
Liczba kondygnacji 3
W Lavrushinsky jest tylko 6 willi. Mają kilka pięter do planowania, oddzielne wejścia, duże …
$22,05M
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Agencja
Consulting VP Park SRL
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Parametry nieruchomości w Centralny Okręg Federalny, Rosja

z garażem
z Basen
Tanie
Luksusowe
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