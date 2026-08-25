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Lokale Biurowe w Bałaszycha, Rosja

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1 obiekt total found
Pomieszczenie biurowe 147 m² w Bałaszycha, Rosja
Pomieszczenie biurowe 147 m²
Bałaszycha, Rosja
Powierzchnia 147 m²
Piętro 1
Na sprzedaż. Wolne miejsce. Dobry układ, wysokość sufitu - 3 m. Jest miejsce na znak. Elekt…
$474 645
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