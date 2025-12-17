Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Rosja
  3. Anninskoe gorodskoe poselenie
  4. Wynajem długoterminowy
  5. Mieszkanie

Wynajem długoterminowy mieszkań i apartamentów w Anninskoe gorodskoe poselenie, Rosja

2 obiekty total found
Mieszkanie 1 pokój w Novoselye, Rosja
Mieszkanie 1 pokój
Novoselye, Rosja
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 36 m²
Piętro 4/9
Oferujemy przytulny apartament 1k do wynajęcia. Kompleks mieszkalny NEWPITER został zbudowan…
$439
za miesiąc
Mieszkanie 2 pokoi w Novoselye, Rosja
Mieszkanie 2 pokoi
Novoselye, Rosja
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 49 m²
Piętro 5/13
Bez prowizji!!! Po raz pierwszy! Wynajmę nowy nowoczesny apartament dwupokojowy (3- Euro) w …
$503
za miesiąc
