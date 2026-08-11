Często zadawane pytania dotyczące nowych budynków w Katarze
Jakie są zalety nowych budynków w Katarze?
Wszystkie nowe nieruchomości w tym kraju mają doskonałą specyfikację, a ich wygląd i układ są w nowoczesnym standardzie.
Inne zalety obejmują:
Inne zalety obejmują:
- lokalizacja nadmorska;
- możliwość uzyskania kredytu hipotecznego na okres do 25 lat;
- atrakcyjność inwestycyjna.
W których dzielnicach najczęściej kupuje się kompleksy mieszkalne w Katarze?
Obcokrajowcy mogą kupować nieruchomości tylko w 9 specjalnych strefach. Najpopularniejsze z nich to dzielnice Doha: Al Qasar, Jebel, Al Dafna, Pearl-Qatar, a także Ar-Rajjan i nowo wybudowane miasto Lusajl.
Jakie dokumenty powinien zgromadzić obcokrajowiec, który chce kupić nieruchomość w Katarze od dewelopera?
Nabywcy nieruchomości – obcokrajowcy są zobowiązani do okazania jedynie zagranicznego paszportu.
Ile wynosi średni koszt 1 m² w nowych budynkach w Katarze?
Średni koszt nowej nieruchomości wynosi 3800–4000 euro za metr kwadratowy. Koszt metra kwadratowego w studiach i apartamentach jest nieco niższy, w domach i willach – wyższy.