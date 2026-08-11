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Nowe budynki na sprzedaż w Katar

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Apartamentowiec Les Vagues by Elie Saab DarGlobal
Apartamentowiec Les Vagues by Elie Saab DarGlobal
Apartamentowiec Les Vagues by Elie Saab DarGlobal
Apartamentowiec Les Vagues by Elie Saab DarGlobal
Apartamentowiec Les Vagues by Elie Saab DarGlobal
Pokaż wszystko Apartamentowiec Les Vagues by Elie Saab DarGlobal
Apartamentowiec Les Vagues by Elie Saab DarGlobal
Al Rayyan, Katar
od
$567,778
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
The northern island of Qetaifan is a seafront for dreaming and relaxing. Luxurious private beach clubs, beaches, clubhouses, first-class boating facilities, boutiques, a water park and a living garden, to name just a few of the island's services. Les Vagues is an elegant building with 1, 2 …
Agencja
AG LUXURY PROPERTIES LLC
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Często zadawane pytania dotyczące nowych budynków w Katarze

Jakie są zalety nowych budynków w Katarze?

Wszystkie nowe nieruchomości w tym kraju mają doskonałą specyfikację, a ich wygląd i układ są w nowoczesnym standardzie.
Inne zalety obejmują:
  • lokalizacja nadmorska;
  • możliwość uzyskania kredytu hipotecznego na okres do 25 lat;
  • atrakcyjność inwestycyjna.

W których dzielnicach najczęściej kupuje się kompleksy mieszkalne w Katarze?

Obcokrajowcy mogą kupować nieruchomości tylko w 9 specjalnych strefach. Najpopularniejsze z nich to dzielnice Doha: Al Qasar, Jebel, Al Dafna, Pearl-Qatar, a także Ar-Rajjan i nowo wybudowane miasto Lusajl.

Jakie dokumenty powinien zgromadzić obcokrajowiec, który chce kupić nieruchomość w Katarze od dewelopera?

Nabywcy nieruchomości – obcokrajowcy są zobowiązani do okazania jedynie zagranicznego paszportu.

Ile wynosi średni koszt 1 m² w nowych budynkach w Katarze?

Średni koszt nowej nieruchomości wynosi 3800–4000 euro za metr kwadratowy. Koszt metra kwadratowego w studiach i apartamentach jest nieco niższy, w domach i willach – wyższy.
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