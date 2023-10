Katar, Katar

DUBAI HILLS Odkryj wyjątkową mieszankę elegancko zaplanowanych dzielnic stworzonych wokół wspaniałego 18-dołkowego mistrzowskiego pola golfowego. Jako największy tego typu rozwój w regionie, Dubai Hills Estate to miasto aspirujące w mieście, które zmieni sposób życia. Na podstawie badań KPMG i American National Association of Realtors bliskość pola golfowego może zwiększyć wartość nieruchomości nawet o 20%. KOLEKTYWA 2.0 POŁĄCZENIA BUDOWLANE, HORYZONY BROADENINGOWE. Apartamenty z jedną i dwiema sypialniami wychodzą na tętniący życiem bulwar Dubai Hills. Po ogromnym sukcesie jednostek zbiorowych ( 460 sprzedanych w ciągu jednego dnia ), Collective 2.0 zaspokoi tysiąclecia Dubaju w otoczeniu współpracy i społeczności, niezwykłych udogodnień i miejsc pracy, uczyć się lub po prostu spędzać czas. Tylko kilka minut od Dubai Hills Park i centrum handlowego Dubai Hills. DUBAI HILLS BOULEVARD Dubai Hills Boulevard biegnie wzdłuż Dubai Hills Estate, łącząc kluczowe miejsca, takie jak handel detaliczny, parki, szpitale, szkoły i społeczności mieszkalne. Uderzając w idealną równowagę między ponadczasowym a współczesnym designem, bulwar jest jasno ozdobiony instalacjami artystycznymi, pop-upem i bujnymi kwitnącymi drzewami, tworząc wygodne zacienione otoczenie. Prawdziwa miejska oaza w mieście, tutaj świat się łączy. DUBAI HILLS MALL Ciesz się 2 milionami metrów kwadratowych odpustów detalicznych rozmieszczonych na dwóch piętrach. Centrum handlowe Dubai Hills Mall, którego celem jest przyciągnięcie turystów z wielu sklepów detalicznych i sklepów F&B, w tym sklepów rozrywkowych, Cineplex i hipermarketu. DUBAI HILLS PARK Rozciągająca się na 180 000 metrów kwadratowych – wielkości 30 boisk piłkarskich, ta zielona przestrzeń jest twoją nową przystanią do relaksu, relaksu i odkrywania działań, które odżywiają umysł, ciało i dusza. WEJŚCIE USŁUGA KONCIERGE KASUALNEGO Recepcje należą już do przeszłości. Recepcja Collective 2.0 ’ ma na celu sprawienie, że poczujesz się jak w domu, a przyjazny Concierge zapewni zarówno Tobie, jak i Twoim gościom powitanie i swobodę. PROJEKT WEWNĘTRZNY TRENDY COOLINTERIORS Wróć do domu w wyjątkowej i inspirującej scenerii. Apartamenty Collective 2.0 ’ przełamują główne trendy w aranżacji wnętrz, przyjmując przytulny szyk przemysłowy. Dzięki ściankom działowym, które pozwalają sypialni rozlać się na salon, ciesz się dużą ilością miejsca dla przyjaciół, zabawy i śmiechu. Wejdź na balkon i podziwiaj widoki na panoramę centrum Dubaju. UDOGODNIENIA PRZESTRZEŃ, ABY ROZPROWADZIĆ SWOJE SKRZYDŁA Rozpocznij dzień od energicznego treningu na jednej z w pełni wyposażonych siłowni [ 1 ]. Udaj się do biblioteki, aby popracować, a następnie zrelaksuj się w strefie gry, sali kinowej lub salonie na świeżym powietrzu. Zjedz orzeźwiającą kąpiel w basenie, a następnie udaj się do przestrzeni współpracy, aby dogonić sąsiadów i przyjaciół.