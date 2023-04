Wrocław jest jednym z najstarszych miast Polski. Leży na 12 malowniczych wyspach połączonych 112 pięknymi mostami. Budynki mieszkalne odzwierciedlają typowe niemieckie motywy architektoniczne, proste elementy komunistyczne i popularne współczesne trendy. Miasto jest ważnym ośrodkiem przemysłowym, historycznym, kulturalnym i edukacyjnym z dobrze rozwiniętą infrastrukturą i komfortowymi warunkami życia, nauki i pracy.

Zalety zakupu mieszkań i domów we Wrocławiu

Warto kupić nieruchomość mieszkalną we Wrocławiu w Polsce z następujących powodów:

korzystne ceny;

dobra oferta mieszkań na różne budżety;

duży rynek pracy;

duża liczba placówek oświatowych;

centra handlowe, obiekty rekreacyjne, szpitale, przychodnie i tereny zielone;

obiekty zabytkowe;

niski wskaźnik przestępczości.

W porównaniu do 2021 roku wartość mieszkań we Wrocławiu wzrosła o 16%. Eksperci spodziewają się, że ten trend się utrzyma, dlatego nieruchomości można tu zaliczyć do atrakcyjnych i płynnych aktywów.

Dostępne opcje obejmują od budżetowych studiów po duże domy i przestronne apartamenty. Nowe budynki zaczynają się od 930 dolarów za metr kwadratowy i idą aż do 3500 dolarów. Średnia cena na rynku wtórnym wynosi około 2 000 dolarów za metr kwadratowy. Koszt utrzymania we Wrocławiu zależy od lokalizacji domu, roku budowy, jakości mieszkania i poziomu infrastruktury.

Przegląd popularnych nowych budynków

Kupno mieszkań w nowych budynkach we Wrocławiu jest otwarte zarówno dla obywateli, jak i ekspatów. Jednym z najpopularniejszych osiedli jest Olimpia Port. Znajduje się w pobliżu centrum miasta i składa się z nowoczesnych budynków o wysokości od 4 do 6 kondygnacji. Klientom oferowane są mieszkania i apartamenty o powierzchni od 37 do 100 metrów kwadratowych z całodobową ochroną i parkingiem podziemnym. Teren zielony wokół budynków wynosi 6 hektarów. Wewnątrz kompleksu znajduje się wszystko, co potrzebne do wygodnego, spokojnego i bezpiecznego życia dla młodych ludzi, par z dziećmi i osób starszych.

Wrocław to wygodne i bezpieczne miasto o bogatym dziedzictwie historycznym i wszystkich atrybutach nowoczesnej metropolii. Można wybrać mieszkanie w centrum miasta, w społeczności sypialnianej lub na przedmieściach. Istnieją właściwości do wszystkich celów i budżetów.