Portimao, Portugalia

od €299,000

180 m² 1

Poddaj się: 2023

Nowy budynek w regionie, który wychwala piękno, bogactwo, romantyczną architekturę, plaże, sławę i dobrobyt w Portimão!!! To miejsce wyróżnia się bliskością kilku szkół, autobusów, ogrodów, plaży i otwartych przestrzeni, aby cieszyć się miastem. Jest to nowy budynek, który obejmuje apartamenty o luksusowym i luksusowym wykończeniu, zapewniające funkcjonalność przestrzeni wewnętrznych i komfort. Posiada apartamenty typu T2 do T4, z prywatnymi obszarami o powierzchni od 83 m ² do 180 m ² w każdej sekcji. Prosta konstrukcja premium zapewnia praktyczność i jakość. Jego wykończenia obejmują. - aluminiowe ramy cięte cieplnie; - Rolety elektryczne; - Scentralizowane sterowanie jednoczesnym opuszczaniem żaluzji we wszystkich oknach i jednoczesnym wyłączaniem świateł podczas wychodzenia z mieszkania; - Elektryczne ogrzewanie podłogowe w toalecie i kuchni; - Elektryczny wieszak na ręczniki w toalecie; - Wstępna instalacja klimatyzacji; - Panel słoneczny Thermo Siphon 200 / 300L; - Drzwi i szafki są wykończone półlaminatem; - Meble kuchenne wykończone polilaminianem w jednym lub dwóch kolorach; - TEKA lub podobny sprzęt elektryczny, w tym płyta indukcyjna; - Wyposażenie łazienki Roca lub podobne; - Pameza lub podobne płytki ceramiczne; - Podłogi drewniane TARKKET lub podobne; - Grill wbudowany w balkon w kuchni; - Kolorowy domofon wideo; - Drzwi o wysokim poziomie bezpieczeństwa przy wejściu do mieszkania; - windy ORONA o pojemności 8 osób dwie jednostki; - Pokryte ściany i sufity oraz zasłony balkonowe i farba w kolorze określonym przez projekt; Znajduje się tylko w: - 150 m od przedszkola Fojo; - 900 m od supermarketu; - 1 km od szpitala São Camilo; - 1,5 km od centrum medycznego Portimão; - 1,5 km od rzeki Arade. Zakończenie zaplanowane na pierwszy kwartał 2023 roku!!!