Bliźniaki na sprzedaż w powiat warszawski zachodni, Polska

4 obiekty total found
Bliźniak 6 pokojów w Kępa Kiełpińska, Polska
Bliźniak 6 pokojów
Kępa Kiełpińska, Polska
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 200 m²
Liczba kondygnacji 2
KAMERALNA INWESTYCJA - JEDYNA TAKA - przy jeziorze Kiełpińskim - Kiełpin ul. Brzegowa Bud…
$379,404
Bliźniak 4 pokoi w Wieruchów, Polska
Bliźniak 4 pokoi
Wieruchów, Polska
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 115 m²
Liczba kondygnacji 2
Dom Dom to cztery pokoje. Dół to salon z łazienką i garaż. Salon połączony jest z aneksem…
$271,203
Bliźniak 4 pokoi w Błonie, Polska
Bliźniak 4 pokoi
Błonie, Polska
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 107 m²
Liczba kondygnacji 2
*** CONSTRUCTION BEGINS ***   ELEGANT SINGLE-STOREY HOUSE. The house was designed with…
$193,670
Bliźniak 4 pokoi w Bieniewice, Polska
Bliźniak 4 pokoi
Bieniewice, Polska
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 107 m²
Liczba kondygnacji 1
*** CONSTRUCTION BEGINS ***   ELEGANT SINGLE-STOREY HOUSE. The house was designed with…
$193,670
