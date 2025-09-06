Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Polska
  3. powiat toruński
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie
  6. Widok na morze

Mieszkania nad morzem na sprzedaż w powiat toruński, Polska

gmina Lubicz
65
Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Mieszkanie 1 pokój w Mierzynek, Polska
Mieszkanie 1 pokój
Mierzynek, Polska
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 53 m²
Liczba kondygnacji 3
Na sprzedaż nowe, nowoczesne, dwupokojowe mieszkanie o powierzchni 53 m2 w miejscowości Mias…
$368,807
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
inwest.warszawa
Języki komunikacji
Русский, Polski, Українська
Realting.com
Udać się

Typy nieruchomości w powiat toruński.

1 pokojowe
2 pokojowe
3 pokojowe

Parametry nieruchomości w powiat toruński, Polska

z garażem
z Widok na góry
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się