Domy na sprzedaż w Swarzędz, Polska

5 obiektów total found
Dom w Gruszczyn, Polska
Dom
Gruszczyn, Polska
Powierzchnia 145 m²
Nowoczesny dom w spokojnej okolicy – Gruszczyn
$343,806
Agencja
Etalon Estate Group
Języki komunikacji
Русский, Polski
Dom w Gortatowo, Polska
Dom
Gortatowo, Polska
Powierzchnia 84 m²
Gortatowo – 5 domów z ogrodami, gotowych do zamieszkania Zamień mieszkanie w bloku na przest…
$181,421
Agencja
Etalon Estate Group
Języki komunikacji
Русский, Polski
Dom w Gortatowo, Polska
Dom
Gortatowo, Polska
Powierzchnia 96 m²
Na sprzedaż nowoczesny dom – wysoki standard wykończenia | Gortatowo, bez PCC
$187,116
Agencja
Etalon Estate Group
Języki komunikacji
Русский, Polski
Dom w Swarzędz, Polska
Dom
Swarzędz, Polska
Powierzchnia 567 m²
Dom z Budynkiem Inwestycyjnym – Zamieszkaj i Rozwijaj Biznes w Swarzędzu
$406,502
Agencja
Etalon Estate Group
Języki komunikacji
Русский, Polski
Dom w Bogucin, Polska
Dom
Bogucin, Polska
Powierzchnia 150 m²
Na sprzedaż przestronny i funkcjonalny dom w zabudowie bliźniaczej, położony w Bogucinie – p…
$243,793
Agencja
Etalon Estate Group
Języki komunikacji
Русский, Polski
