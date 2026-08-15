Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Polska
  3. Sopot
  4. Mieszkania
  5. Dom

Domy na sprzedaż w Sopot, Polska

;
1 obiekt total found
Dom w Sopot, Polska
Dom
Sopot, Polska
Powierzchnia 181 m²
DOM WOLNOSTOJĄCY W SOPOCIE Z TARASEM
$805,713
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Zaitseva Estates
Języki komunikacji
Русский, Polski
Telegram Napisz w Telegram
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Sopot, Polska

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się