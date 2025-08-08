Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Kawalerki na sprzedaż w Poznań, Polska

2 obiekty total found
Kawalerka 2 pokoi w Poznań, Polska
Kawalerka 2 pokoi
Poznań, Polska
Pokoje 2
Powierzchnia 29 m²
Premiera Oferty na Dniu Otwartym 10 lipca (czwartek) godz. 17-18. Obowiązują wcześniejsze za…
$155,156
Kawalerka 1 pokój w Poznań, Polska
Kawalerka 1 pokój
Poznań, Polska
Pokoje 1
Powierzchnia 41 m²
Studio 41 m² z widokiem na park przy Starym Browarze Off market do 23.06.2025
$152,429
Parametry nieruchomości w Poznań, Polska

