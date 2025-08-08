Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Wynajem długoterminowy nieruchomości komercyjnych w Poznań, Polska

Sklep 377 m² w Poznań, Polska
Sklep 377 m²
Poznań, Polska
Powierzchnia 377 m²
Atrakcyjna przestrzeń magazynowa pod wynajem
$2,776
za miesiąc
Nieruchomości komercyjne 50 m² w Poznań, Polska
Nieruchomości komercyjne 50 m²
Poznań, Polska
Pokoje 2
Powierzchnia 50 m²
REZERWACJA – Oferta zarezerwowana do 25.08.2025 – REZERWACJA
$654
za miesiąc
