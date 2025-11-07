Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Domy na sprzedaż w Piła, Polska

2 obiekty total found
Dom w Piła, Polska
Dom
Piła, Polska
Powierzchnia 125 m²
Wyjątkowa Nieruchomość w Pile na Koszycach – Luksusowy Dom z 2024 Roku nad Zalewem Koszyckim…
$405,157
Agencja
Etalon Estate Group
Języki komunikacji
Русский, Polski
Dom w Piła, Polska
Dom
Piła, Polska
Powierzchnia 145 m²
OBNIŻKA CENY !!!!!! UWAGA !!! SEGMENT DOMU W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ NA SPRZEDAŻ ŚWIETNA LOKA…
$256,771
Agencja
Etalon Estate Group
Języki komunikacji
Русский, Polski
