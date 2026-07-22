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Sklepy na sprzedaż w powiat pilski, Polska

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1 obiekt total found
Sklep 1 727 m² w Wyrzysk, Polska
Sklep 1 727 m²
Wyrzysk, Polska
Powierzchnia 1 727 m²
Do sprzedaży nieruchomość produkcyjno-magazynowa z zapleczem biurowo-socjalnym położona w Wy…
$524,272
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Agencja
Zaitseva Estates
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