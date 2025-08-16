Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Mieszkania na sprzedaż w Piastów, Polska

3 obiekty total found
Mieszkanie 4 pokoi w Piastów, Polska
Mieszkanie 4 pokoi
Piastów, Polska
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 78 m²
Liczba kondygnacji 1
Sprzedam wyjątkowe dwupoziomowe mieszkanie z ogrodem w Piastowie.78,35 m², 4 pokoje, parter/…
$280,048
Mieszkanie 2 pokoi w Piastów, Polska
Mieszkanie 2 pokoi
Piastów, Polska
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 38 m²
Piętro 4/4
Mieszkanie na sprzedaż w Piastowie, ul. ks. Ignacego Skorupki.Gotowe 2-pokojowe mieszkanie (…
$144,086
Mieszkanie 3 pokoi w Warszawa, Polska
Mieszkanie 3 pokoi
Warszawa, Polska
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 52 m²
Piętro 1/4
Na sprzedaż mieszkania 2/3/4/5/6 pokojowe w nowym 4-piętrowym kompleksie z 56 mieszkaniami, …
$167,428
