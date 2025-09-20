Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Polska
  3. powiat piaseczyński
  4. Mieszkania
  5. Bliźniak

Bliźniaki na sprzedaż w powiat piaseczyński, Polska

gmina Lesznowola
4
Bliźniak Usuwać
Wyczyść
8 obiektów total found
Bliźniak 5 pokojów w Bielawa, Polska
Bliźniak 5 pokojów
Bielawa, Polska
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Liczba kondygnacji 2
🏡 Gotowy Bliźniak 178,69 m² pod Warszawą – Bielawa, stan deweloperski – możesz od razu rozpo…
$506,213
Zostaw prośbę
Bliźniak 5 pokojów w Gloskow, Polska
Bliźniak 5 pokojów
Gloskow, Polska
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 140 m²
Liczba kondygnacji 2
Nowy dom właśnie wybudowany i właśnie ukończony w pobliżu Warszawy. Ma pięć pokoi i garaż. S…
$317,766
Zostaw prośbę
Bliźniak 4 pokoi w Kąty, Polska
Bliźniak 4 pokoi
Kąty, Polska
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 123 m²
Liczba kondygnacji 2
HOUSE FOR SALE on a plot of 310m2 (full ownership of the plot - not a share in the plot!) - …
$195,840
Zostaw prośbę
AdriastarAdriastar
Bliźniak 4 pokoi w Lesznowola, Polska
Bliźniak 4 pokoi
Lesznowola, Polska
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 101 m²
Liczba kondygnacji 2
NEW ESTATE OF TERRACED AND SEMI-DETACHED HOUSES NEAR WARSAW. THE INTERESTING ARCHITECTURE AN…
$236,533
Zostaw prośbę
Bliźniak 5 pokojów w Bobrowiec, Polska
Bliźniak 5 pokojów
Bobrowiec, Polska
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 127 m²
Last House in this Project! Estate of terraced houses. The houses comprise three storeys.…
$254,083
Zostaw prośbę
Bliźniak 5 pokojów w Stefanowo, Polska
Bliźniak 5 pokojów
Stefanowo, Polska
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 90 m²
Liczba kondygnacji 2
OSIEDLE MŁODYCH DĘBÓW - BUDOWA TRWA!   Zapraszamy - nowe osiedle domów dwulokalowych n…
$196,517
Zostaw prośbę
Estate Service 24Estate Service 24
Bliźniak 5 pokojów w Lesznowola, Polska
Bliźniak 5 pokojów
Lesznowola, Polska
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 101 m²
Liczba kondygnacji 2
NEW ESTATE OF TERRACED AND SEMI-DETACHED HOUSES NEAR WARSAW. THE INTERESTING ARCHITECTURE AN…
$224,654
Zostaw prośbę
Bliźniak 5 pokojów w Mysiadło, Polska
Bliźniak 5 pokojów
Mysiadło, Polska
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 131 m²
Liczba kondygnacji 2
Dom proponowany to dwie kondygnacje. Na parterze mamy salon ponad 40m2, aneks kuchenny, spiż…
$345,997
Zostaw prośbę

Parametry nieruchomości w powiat piaseczyński, Polska

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się