  1. Realting.com
  2. Polska
  3. województwo dolnośląskie
  4. Wynajem długoterminowy
  5. Kawalerka

Wynajem długoterminowy studiów w województwo dolnośląskie, Polska

Wrocław
4
4 obiekty total found
Kawalerka 1 pokój w Wrocław, Polska
Kawalerka 1 pokój
Wrocław, Polska
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 18 m²
Obiekt znajduje się w centrum Wrocławia, w pobliżu licznych restauracji, kawiarni i zabytków…
$1,265
za miesiąc
Agencja
Fox Promotion S.C
Języki komunikacji
English, Polski, Français
Kawalerka w Wrocław, Polska
Kawalerka
Wrocław, Polska
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 30 m²
Liczba kondygnacji 9
Nie przegap tej wyjątkowej okazji! Przenieś się do jednego z ostatnich dostępnych mieszkań w…
$490
za miesiąc
Kawalerka w Wrocław, Polska
Kawalerka
Wrocław, Polska
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 30 m²
Liczba kondygnacji 9
Don't miss out on this unique opportunity! Move into one of the last available flats in a pr…
$650
za miesiąc
Kawalerka w Wrocław, Polska
Kawalerka
Wrocław, Polska
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 30 m²
Liczba kondygnacji 5
Nie przegap tej wyjątkowej okazji! Przenieś się do jednego z ostatnich dostępnych mieszkań w…
$575
za miesiąc
