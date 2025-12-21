Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Bliźniaki na sprzedaż w województwo małopolskie, Polska

Bliźniak 5 pokojów w gmina Mogilany, Polska
Bliźniak 5 pokojów
gmina Mogilany, Polska
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 162 m²
Liczba kondygnacji 2
DOM o podwyższonym standardzie budowy. Gotowy do odbioru, również z możliwością wykończenia …
$361,690
Bliźniak 4 pokoi w Kraków, Polska
Bliźniak 4 pokoi
Kraków, Polska
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 125 m²
Liczba kondygnacji 2
Nowy dom & TurnkeyProponowany dom to otwarta przestrzeń na parterze. Duży salon z aneksem ku…
$524,756
Bliźniak 4 pokoi w Kraków, Polska
Bliźniak 4 pokoi
Kraków, Polska
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 124 m²
Liczba kondygnacji 2
New House & Turnkey The proposed houses are an open space on the ground floor. A large li…
$523,600
Bliźniak 4 pokoi w Cholerzyn, Polska
Bliźniak 4 pokoi
Cholerzyn, Polska
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 83 m²
Liczba kondygnacji 2
1. OPIS DOMUDomy położone są zaledwie 200 metrów od jeziora w Cholerzynie, idealnego miejsca…
$198,155
