Kawalerki na sprzedaż w Kraków, Polska

2 obiekty total found
Kawalerka 1 pokój w Kraków, Polska
Kawalerka 1 pokój
Kraków, Polska
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Piętro 1
LOCATION: We present a studio apartment for rent on Twardowskiego Street in Kraków – near…
$602
Zostaw prośbę
Kawalerka 2 pokoi w Kraków, Polska
Kawalerka 2 pokoi
Kraków, Polska
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 35 m²
Liczba kondygnacji 4
DWUPOKOJOWE MIESZKANIE W ZREWITALIZOWANEJ, ELEGANCKIEJ KAMIENICY W CENTRUM KRAKOWA.Mieszkani…
$216,199
Zostaw prośbę
