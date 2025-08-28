Pobyt stały w Polska

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
Wybierając życie i prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce, należy zdecydować o formie działalności gospodarczej. Każdy kraj ma własne niuanse legislacyjne, trudności, podatki i płatności społeczne. Biznesmen musi być w stanie to wszystko zrozumieć, w przeciwnym razie będzie zmuszony …
Powrót oznacza powrót osób polskiego pochodzenia do kraju ojczystego i jest jednym ze sposobów uzyskania obywatelstwa polskiego. Tylko osoby, które nie mają polskiego obywatelstwa i chcą na stałe przeprowadzić się do Polski, mają to prawo.
Ustawa o powrocie oferuje tę możliwość osobom, któr…
Światowe talenty przygotowują się!
Jeśli chcesz rozwijać swój startup lub pracować zdalnie z Europy – cyfrowe centrum nomadów w Polsce jest Twoim wyborem!
Tworzymy możliwości i zrzeszamy najbardziej utalentowanych przedsiębiorców i freelancerów z całego świata. Koncentrując się na na…