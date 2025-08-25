Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Polska
  3. gmina Ujscie
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie

Mieszkania na sprzedaż w gmina Ujscie, Polska

Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Mieszkanie w Nowa Wieś Ujska, Polska
Mieszkanie
Nowa Wieś Ujska, Polska
Powierzchnia 145 m²
Oferujemy na sprzedaż nowoczesny bliźniak w stanie surowym otwartym, położony w spokojnej i …
$96,088
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Etalon Estate Group
Języki komunikacji
English, Русский, Polski, Українська
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w gmina Ujscie, Polska

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się