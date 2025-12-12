Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Polska
  3. gmina Sompolno
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie

Mieszkania na sprzedaż w gmina Sompolno, Polska

Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Mieszkanie w Lubstow, Polska
Mieszkanie
Lubstow, Polska
Powierzchnia 1 604 m²
PAŁAC NAD JEZIOREM, 4 HA TERENU, KOMPLEKSOWE REMONTY, GOTOWY DO ARANŻACJI
$2,08M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Zaitseva Estates
Języki komunikacji
Русский, Polski
Telegram Napisz w Telegram
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w gmina Sompolno, Polska

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się