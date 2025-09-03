Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Polska
  3. gmina Skoki
  4. Mieszkania
  5. Dom

Domy na sprzedaż w gmina Skoki, Polska

1 obiekt total found
Dom w Sława Wielkopolska, Polska
Dom
Sława Wielkopolska, Polska
Powierzchnia 92 m²
Kupujący nie płaci prowizji!
$133,135
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Etalon Estate Group
Języki komunikacji
English, Русский, Polski, Українська
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w gmina Skoki, Polska

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się