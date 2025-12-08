Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Domy na sprzedaż w gmina Pomiechowek, Polska

1 obiekt total found
Dom 7 pokojów w Pomiechowek, Polska
Dom 7 pokojów
Pomiechowek, Polska
Pokoje 7
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 400 m²
Liczba kondygnacji 2
House with a view of the Church
$577,302
Parametry nieruchomości w gmina Pomiechowek, Polska

