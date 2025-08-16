Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Polska
  3. gmina Polajewo
  4. Mieszkania
  5. Dom

Domy na sprzedaż w gmina Polajewo, Polska

1 obiekt total found
Dom w Polajewo, Polska
Dom
Polajewo, Polska
Powierzchnia 350 m²
Wyjątkowy dom z klimatem – 350 m², działka 3914 m², Połajewo
$429,361
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Etalon Estate Group
Języki komunikacji
English, Русский, Polski, Українська
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w gmina Polajewo, Polska

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się